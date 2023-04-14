دكا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن نيانغر، وتوراغ، ودكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنغلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:32ت م0084