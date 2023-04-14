بريتوريا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 13 طناً و484 كيلو غراماً من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في محافظة خونتج في جمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2.400 فرد، بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جنوب أفريقيا لعام 2023م.ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة في الدول ذات الاحتياج خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى//17:34ت م0087