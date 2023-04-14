بيروت 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 84 طنًا و500 كيلو غراما من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بمنطقة عرمون في محافظة جبل لبنان بالجمهورية اللبنانية، وذلكضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 - 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.//انتهى//17:34ت م0088