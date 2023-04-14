أبين 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسبدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن تقديم خدماته الطبية للمستفيدين في محافظة أبين، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .واستفادت من قطاع الصحة الإنجابية خلال الفترة من يوليو 2022م حتى مارس 2023م ( 32.739 امرأة ) في مستشفى الرازي في مديرية خنفر ومركز الرعاية الإنجابية زنجبار (الأمومة والطفولة) في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول خدمات رعاية التوليد الطارئة المنقذة للحياة من خلال شراء المعدات واللوازم الطبية المطلوبة، وتوفير الأدوية، وتقديم الحوافز للعاملين الصحيين في المراكز الصحية في محافظة أبين، يستفيد من المشروع ما يقارب 12 ألف حالة سنوياً، بهدف إنقاذ النساء أثناء الولادة في المناطق الريفية النائية في اليمن الذي يمثل أهمية بالغة في تجنيبهن مخاطر ومضاعفات الولادة.ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي اليمني وتوفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية.//انتهى//17:35ت م0090