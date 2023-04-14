داكار 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 35 طناً و910 كيلو غرامات من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في منطقة ثيارو كاو بجمهورية السنغال، استفاد منها 513 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في السنغال لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب ذات الاحتياج حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:35ت م0091