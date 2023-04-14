اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 35 طناً من السلال الغذائية في ثيارو كاو بالسنغال
الجمعة 1444/9/23 هـ الموافق 2023/04/14 م واس
داكار 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 35 طناً و910 كيلو غرامات من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في منطقة ثيارو كاو بجمهورية السنغال، استفاد منها 513 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في السنغال لعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب ذات الاحتياج حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
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17:35ت م
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