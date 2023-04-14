كابل 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 – 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور المدير العام لبعثة المنظمة الدكتور محمد سعيد آل عياش، ورئيس قسم الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الأفغاني محمد صالح آخوند زاده.وبيّن المدير العام لبعثة المنظمة الدكتور محمد بأن هذا المشروع الحيوي هو بتمويل كامل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة وذلك للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توزيع 11,000 سلة غذائية، يستفيد منها 11,000 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا في ولايات قندهار، وهلمند، وفراه، وغور، ونيمروز وهرات.وأعرب رئيس قسم الطوارئ في الجمعية عن امتنانه لمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمهما لهذه المساعدات التي ستساهم بتخفيف المعاناة عن الشعب الأفغاني في ظل هذه الأوضاع الحرجة.وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.//انتهى//17:36ت م0092