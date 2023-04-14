مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية ‏معملاً عشوائيًا مخالفًا يتم بداخله إعداد وتحضير العجين في بيئة تفتقد أدنى الاشتراطات الصحية قامت البلدية بغلق الموقع فورًا ومصادرة وإتلاف طن ونصف الطن من العجين غير الصالح للاستهلاك الآدمي والأدوات المستخدمةوأكدت الأمانة أن حملاتها الرقابية لاتزال مستمرة من قبل البلديات الفرعية ومراقبة البيع المخالف للأنظمة العشوائي لما لها من أضرار جسيمة نتيجة بيع المواد الغذائية بطرق عشوائية , وعرض الأدوات المتنوعة في بيئة غير مناسبة ودون الحصول على التراخيص النظامية وفقا للضوابط المعتمدة ، وأنها تعمل بجهد كبير للحد من التجاوزات من خلال تكثيف الجولات الرقابية اليومية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة للغذاء وتداوله , داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940 .// انتهى //17:36ت م0093