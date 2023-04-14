حضرموت 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة الموارد والاستثمار المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي مشروع الأطراف الصناعية ومشروع إعادة إدماج الأطفال في اليمن ( كفاك ) اللذين يمولهما المركز بمديرية سيئون في محافظة حضرموت.وشملت زيارة الوفد الأقسام الرئيسية بمركز الأطراف الصناعية، حيث تم الاطلاع على عمل المركز من مراحل استقبال المستفيدين حتى إنتاج وتصنيع الأطراف الصناعية، إلى جانب الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل الجرحى والمرضى المبتورين لدمجهم في المجتمع وتأهيلهم وظيفيًا بالعلاج الفيزيائي، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاق المشروع عام 2021م حتى مارس 2023م، ما يزيد عن 8.000 فرد حصلوا على أكثر من 37 ألف خدمة مجانية في الأطراف الصناعية، والصيانة، والعلاج الطبيعي، فيما وصلت الطاقة الإنتاجية إلى 977 طرفا صناعيا جديدا.ثم زار فريق المركز مشروع إعادة إدماج الأطفال في اليمن (كفاك)، واستمع لشرح من إدارة المشروع عن أبرز الخدمات المقدمة للأطفال، والمتمثلة في مجالات التعليم، والدعم والإرشاد النفسي، وتطوير مهارات التعامل والتخاطب، والخدمات العلاجية الطبية المقدمة للأطفال. وتأتي هذه المشاريع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.//انتهى//17:36ت م0094