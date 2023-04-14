جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.ورحب معالي نائب الوزير بمعالي وزير الخارجية، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.// انتهى //17:37ت م0096