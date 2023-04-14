الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسشاركت هيئة المسرح والفنون الأدائية في موسم رمضان 1444هـ؛ عبر فعاليات "ليالي هوية حيّة" بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 15 أبريل، في عود سكوير بحي السفارات بمدينة الرياض، وذلك من خلال تقديم عرض مسرحي بعنوان "دولة شوال الأضحى" ضمن عروض مسرح الشارع.وجاء العرض المسرحي للمؤلف: محمد السحيمي، وإخراج: راشد الورثان، وبمشاركة مجموعة من الفنانين المسرحيين والمواهب الشابة؛ لتدور أحداثه حول اللعبة التراثية "القيس" الشهيرة في منطقة مكة المكرمة، والتي يتقمص فيها النساء أدوار الرجال خلال موسم الحج؛ من حماية للأحياء السكنية والقرى الشعبية، وأداء دور العمدة في ظل غياب الرجال؛ أثناء خدمتهم لضيوف بيت الله الحرام، ومن ثمّ استقبالهم بالأهازيج الترحيبية والمعايدة ومشاركتهم الفرحة.وشملت مشاركة الهيئة على عدة فقرات فنية، يشارك فيها الراوي يوسف السليس في تقديم عدد من الروايات حول "المسحراتي"، و"الحكواتي"؛ الذين كانوا يملؤون أوقات فراغ الناس بالحكم والقصص، إلى جانب تذكيرهم بمواعيد السحور، إضافة لطرح القصص التراثية الشفهية بأسلوب فني وأدائي منوع.وتوافد الزوار إلى "ليالي هوية حيّة" الممتلئة بالأركان والأجنحة الخاصة كركن تعليم نسج السدو، وتجليد الكتب بالطريقة القديمة، وركن صناعة الفضيات ومعادن الزينة، وركن تعليم التطريز، وصناعة الفخار، بالإضافة إلى ركن الجبس وتشكيلاته الزخرفية.وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها في نشر الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية للجمهور المحلي، وتطوير المحتوى وتقديمه بأشكال أدائية متنوعة، وترسيخ الهوية الوطنية للجمهور بطريقة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 المتصلة بتنمية المساهمة في الفنون والثقافة.// انتهى //17:50ت م0097