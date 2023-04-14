نواكشوط 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسالتقى فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالعاصمة نواكشوط، المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج السفير محمد الحنشي الكتاب، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ومدير العالم العربي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عمر محمد بابو.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأن الإغاثي والإنساني.وأعرب السفير محمد عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما ستُقدمه من مساعدات غذائية عينية بقيمة (2) مليون دولار أمريكي لجمهورية موريتانيا، مؤكداً بأن تلك المساعدات ستسهم في دعم احتياجها الغذائي في بلده.//انتهى//17:50ت م0098