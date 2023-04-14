إسلام آباد 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسالتقت وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية حنا رباني كهر اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للدول الجوار لأفغانستان في سمرقند.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية.وتم الاتفاق على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى لتوسيع وتنويع التعاون الثنائي بين باكستان وروسيا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي.كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز الأهداف المشتركة بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان.// انتهى //18:05ت م0101