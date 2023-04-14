بروكسل 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساطلقت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم قمرها الصناعي المسمى جوس، (اختصار لمستكشف أقمار المشتري الجليدية) بنجاح بعد يوم واحد من إلغاء المحاولة الأولى.وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية ان الإقلاع جرى تماما كما هو مخطط لهحيث من المقرر ان يمر الصاروخ أولا بالأرض والقمر والزهرة قبل أن يبحر مرتين حول الأرض (رحلة ستستمر ما يقرب من ثماني سنوات) قبل أن يكون بالسرعة والاتجاه الصحيحين للطيران نحو كوكب المشتري، ولكي ينجح كل شيء، يجب أن يكون موقع الأرض بالنسبة للأجرام السماوية الأخرى صحيحا تماما في وقت الإطلاق.وسيدرس جوس كوكب المشتري عن كثب ويمسح الأقمار الجليدية الثلاثة (كاليستو ويوروبا وجانيميد) حول الكوكب لمعرفة ما إذا كانت الحياة ممكنة هناك، وتحت القشرة الجليدية السميكة على تلك الأقمار، يفترض أن هناك محيطات عميقة من المياه السائلة المالحة.وسيطير المسبار عبر الأقمار حوالي 35 مرة لمعرفة مدى سمك الغطاء الجليدي، وما إذا كان هناك محيط تحته وكيف يتم تكوينه، بناء على ذلك، يريد العلماء معرفة ما إذا كانت الحياة ممكنة في تلك المحيطات أم لا.وكان الإطلاق قد حدث بعد الساعة 14:14 (بتوقيت بلجيكا) في غيانا الفرنسية، بحضور الملك البلجيكي فيليب في الموقع لمشاهدة الإطلاق على الهواء مباشرة.مما يذكر انه تم إلغاء المحاولة الأولى لإطلاق المسبار الأوروبي بسبب خطر الصواعق يوم الخميس، واليوم الجمعة، جرت المحاولة الثانية قبل حوالي نصف دقيقة: في الساعة 14:14 و 29 ثانية، وأقلع صاروخ أريانا 5، عندما كان موقع الأرض في تلك اللحظة مثاليا للمدار المعقد الذي سيتبعه المسبار نحو كوكب المشتري.// انتهى //19:08ت م0104