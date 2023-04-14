سكاكا 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستكتسي الطرق والمحاور الرئيسية والميادين في مدينة سكاكا بحلة زاهية من الورود المتنوعة والأشجار، ضمن جهود أمانة منطقة الجوف لأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار مبادرة الجوف واحة خضراء التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف في وقت سابق، وتعمل الأمانة على تنفيذها، وتستهدف زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات.وتعمل الأمانة على تنمية المساحات الخضراء، وزراعة الأشجار، ومن أبرزها أشجار الظل التي زرع منها الآلاف ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء، لزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الجوانب الجمالية والأنسنة، كما يتم زراعة النخيل وأشجار أخرى.وتشكل مجموعة متنوعة من الورود والأزهار بالميادين والشوارع لوحات متعددة الألوان، حيث تم غرس أنواع مختلفة الزهور الحولية في طرقات مدينة سكاكا منها الأكاسيا والأقحوان و "بتونيا الزهور" بجميع ألوانها و"مرجريت"، وقطيفة الزهور، وارولا، وديدوانيا وجدكراندا وزيزفون، بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى.ويسهم غرس الأشجار والورود في تحقيق أهداف الاستدامة البيئة ومبادرة الجوف واحة خضراء وغيرها من المبادرات والخطط التي تستهدف المحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي وأنسنة المدن ورفع جودة الحياة.//انتهى//19:14ت م0106