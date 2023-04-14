المدينة المنورة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتساق للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية على الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة.// انتهى //19:14ت م0107