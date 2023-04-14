جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسجسدت حملة "خيرك وصل" التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ والتي واكبت شهر رمضان المبارك؛ تعاون أكثر من 3200 جمعية أهلية؛ مما يرسخ رؤية المملكة 2030؛ في زيادة إسهامات هذا القطاع في العمل التنموي الاجتماعي.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، أن الحملة التي تضمن وصول التبرعات لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً؛ تُعد رسالة شُكر من القطاع غير الربحي إلى كل المتبرعين على مساهماتهم.وأضاف أن عمليات التبرع عبر الجمعيات الأهلية ومنصات التبرع الرسمية تتسم بالسلاسة والموثوقية والأمان، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي يعمل ضمن نظام يتسم بالحوكمة، بما يساهم في فعالية وكفاءة وصول التبرعات للمستحقين بمختلف فئاتهم، بعيداً عن المخاطر المحتملة التي تنجم عن التبرعات العشوائية.وأفاد أن حملة "خيرك وصل" تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي يطلقها المركز لتنمية القطاع غير الربحي، للتوعية بمجالاته، وما يقدمه من خدمات مختلفة للأفراد والمنظمات، وجهوده المستمرة في مجال الأعمال الخيرية والتنموية.//انتهى//19:16ت م0109