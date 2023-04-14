نجران 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة، شرورة.وبيّن المركز أن الحالة مستمرة- بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //19:17ت م0110