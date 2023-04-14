الوجه 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسإعداد : محمد آل فيه - تصوير : محمد الشريفتعيش محافظة الوجه هذه الأيام من شهر رمضان المبارك أجواء ربيعية أسهمت في خروج الشباب والأسر إلى البحر للاستمتاع بأجوائه، وممارسة مختلف الهوايات والأنشطة، ومنها رياضة الصيد بالسنارة التي وجد الشباب فيها فرصة لتمضية الساعات في نهار رمضان لاسيما ساعات الفجر الأولى وماقبل ساعات الأفطار .ويقول الشاب خالد الشريف أحد المهتمين بهذه الهواية :" ليس المهم الصيد بحد ذاته، فعادة ما تكون الأسماك القريبة من صخور الكورنيش صغيرة أو متوسطة الحجم، لكنّ المهم في هذه الهواية هو الهدوء الذي يعمّ منطقة واسعة على البحر، حيث نجد فيها بسنارة الصيد خاصتنا، فرصة للاسترخاء والهدوء والإبحار.فيما يؤكد الشاب إبراهيم البلوي بأن هواية صيد الأسماك بالسنارة هواية هادئة وتأمّلية لقضاء آخر النهار الرمضاني الطويل نسيباً، حيث يصل طول النهار خلال شهر رمضان في محافظة الوجه إلى نحو 15 ساعة، في أجواء ربيعية ومنعشة وملائمة جداً لممارسة رياضة المشي، أو الصّيد بالسنارة، أو غيرها من الرياضات والهوايات.وعلى جانب الشاطئ يجلس الشاب إبراهيم العلي وبجواره علبة وضع فيها الطّعم، ويعدّ السنارة على مهل، وبعد أن يلقي بخيط السنارة إلى أبعد نقطة أمامه، يثبت قاعدتها، ويسترخي على كرسيه، ويفتح الجوال لقراءة سور من القرآن الكريم، أو تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبين وقت وآخر يهزّ السّنارة، أو يحركها، للتأكد من الصيد أو عدمه، أو حتى جذبها، وتبديل الطعم، وقذفها مرة أخرى، مؤكداً أن هذه الهواية تعّلم الصّبر والتأني والتأمل، وتعطي الصّياد متعة، خصوصاً إذا كانت حصيلته وفيرة، مبيناً أنّ الطّلب على الأسماك يزيد عادة في شهر رمضان ويحرص أهالي الوجه على أن لا تخلو سفرة السحور من الأسماك ومختلف الأكلات الشعبية بالمحافظة.// انتهى //19:17ت م0111