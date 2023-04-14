نيامي 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسسلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية النيجر البالغة 10 أطنان، بحضور معالي مدير مكتب رئيس الوزراء النيجري لاوالي شعيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر زيد بن مخلد الحربي, ومدير الجهاز الوطني لإدارة الأزمات الغذائية.ونوه السفير الحربي بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات كبيرة للإسلام والمسلمين في كل مكان، مشيراً إلى أن هذا المشروع جزء من المشاريع الضخمة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها المملكة لعموم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء العالم.من جانبه أثنى مدير مكتب رئيس الوزراء النيجري على الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف مناطق العالم.// انتهى //19:18ت م0112