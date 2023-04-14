الباحة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستستهوي رياضة المشي الكثير من المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة في شهر رمضان المبارك قبيل الإفطار تحديداً.وبسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، اتجه الكثيرون إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.ورصدت عدسة "واس" عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضمار الممشى بمدينة الباحة، حيث أكدوا أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بالباحة مناسبة لممارسة المشي وخاصة قبيل المغرب.// انتهى //19:21ت م0113