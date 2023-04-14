إسلام آباد 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق النقد الدولي التزامها بشأن تأمين وديعة إضافية بقيمة مليار دولار أمريكي لباكستان.وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار في تصريح نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن السلطات الإماراتية أكدت لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم الإضافي بقية مليار ودولار لباكستان، مؤكداً أن البنك المركزي الباكستاني يعمل على إعداد الوثائق اللازمة للحصول على الوديعة من دولة الإمارات.// انتهى //19:45ت م0116