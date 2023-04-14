الطائف 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأطلقت أمانة الطائف ممثلة في إدارة الرقابة المجتمعية خلال العام الحالي أكثر من 60 حملة توعوية للحد من الظواهر السلبية بمشاركة مجتمعية فاعلة، وذلك ضمن خطط وجهود الأمانة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.وشملت الحملات التعريف بالاشتراطات الصحية في مرافق تداول الأغذية والمشروبات والحلويات وصوالين الحلاقة والمشاغل ومغاسل الملابس، وإزالة الكتابات والرسوم العشوائية على الأسوار والجدران، والمحافظة على المرافق العامة، وجاءت مبادرة "ممتثل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام بالانظمة والتعليمات البلدية.واستمرت الأمانة في توعية صالونات الحلاقة الرجالية ورفع درجة الوعي بتطبيق لبس الزي الموحد والكمام والقفاز والرداء البلاستيكي، ووضع التسعيرة في مكان بارز، واستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، وعدم استخدام مساحيق غير مسموح بها أو مجهولة المصدر، والالتزام بنظافة وتعقيم أدوات الحلاقة، وعدم تشغيل عمال بدون شهادات صحية تؤهلهم للعمل في هذا النشاط.وقامت فرق رقابية نسائية بجولات توعوية على مراكز التجميل النسائية بأنحاء المحافظة والتأكد من التزام المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والصحية وتطبيق الإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط والحد من المخالفات، وتم وقوف الفرق التوعوي على محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء وتعريفهم بطرق الحفظ والعرض السليمة.كما شارك متطوعون ومتطوعات في البرنامج التوعوي البلدي ضمن جهود إدارة المشاركة المجتمعية في الأمانة لتعريف جميع المنشآت بالاشتراطات المتعلقة بمزاولة كل نشاط، وأهمية استخراج شهادات تخول العاملين لممارسة الأنشطة التي لها علاقة بصحة المستهلك، وشاركوا أيضاً في حملات مكافحة الظواهر السلبية المختلفة، ودعم خطط النظافة والاصحاح البيئي.يذكر أن أمانة الطائف دعمت المنشآت وحفزتها لرفع مستوى الامتثال، والارتقاء بمستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتعريف الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.// انتهى //19:57ت م0118