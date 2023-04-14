جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.ورحب معالي نائب الوزير بمعاليه، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.// انتهى //20:02ت م0119