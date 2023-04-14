الرباط 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.470 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 % ليستقر عند 840,48 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.25 % بمجموع 792,28 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.29 % بمجموع 9.580 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:32ت م0121