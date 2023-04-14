إسلام آباد 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسعقدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم اجتماعاً مع وزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين محي الدين، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للدول الجوار لأفغانستان في سمرقند.وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية بعد توقيع اتفاقية تجارة المرور بين باكستان وطاجيكستان.// انتهى //20:40ت م0127