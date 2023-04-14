الدمام 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسهيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية 986 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الفطر، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وشملت التجهيزات تهيئة 235 مُصلى وجامعاً بالدمام، و221 مصلى وجامعاً بمحافظة الأحساء، و184 مصلى وجامعاً في محافظة الخبر، و30 مصلى وجامعاً في محافظة القطيف وتوابعها، و119 مصلى وجامعاً في محافظة حفر الباطن، و58 مصلى وجامعاً بالجبيل، و 25 مصلى وجامعاً في بقيق، وفي القرية العليا 26 مصلى وجامعاً، و51 مصلى وجامعاً بالنعيرية، و29 مصلى وجامعاً بالخفجي، و8 جوامع ومساجد برأس تنورة.// انتهى //21:01ت م0129