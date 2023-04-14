مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسرفعت أمانة العاصمة المقدسة 139 ألف طن من النفايات منذ بداية رمضان حتى أمس, حيث شرعت في تنفيذ خطتها خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام الذروة التي يتزايد فيها توافد الزائرين والمصلين والمعتمرين على مكة المكرمة، إذ شملت خدمات الأمانة جميع المجالات البلدية.وخصصت الأمانة نحو 13.5 ألف عامل في مكة المكرمة خلال الشهر الكريم، مزودين بـمعدات مختلفة الأنواع والأحجام، كما هيأت عدداً من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، إضافةً إلى تخصيص فرق لعمليات الكنس اليدوي والآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين.كما نفذت البلديات الفرعية ممثلة بإدارات الأسواق جولات تفتيشية شملت الأسواق والمباسط الموسمية المنتشرة في جميع أحياء أم القرى التي تشكل مظهراً جميلاً من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة، إذ خصصت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية للمرور على جميع هذه المحال ومتابعتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية كافة، ونظامية العاملين بها وللمحافظة على الإصحاح البيئي وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.// انتهى //21:09ت م0130