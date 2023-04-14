رفحاء 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسرفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي, 4,470 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، وصيانة 127 من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 375 مترًا مربعًا من "الأنترلوك" وبلاطات الأرصفة، وإزالة وتحسين 7 حواجز خرسانيًّة، ومعالجة وضع 16 حاوية, وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.وأكدت بلدية رفحاء استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، داعيةً الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //21:19ت م0131