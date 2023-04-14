جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.ورحب معالي نائب الوزير، بسعادة وزير خارجية البحرين، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.// انتهى //21:58ت م0135