الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسكثّفت المديرية العامة للدفاع المدني من تسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ لتعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات للطوارئ، إضافةً إلى انتشار فرق الإطفاء والإنقاذ وقوة الدعم وفرق ووحدات التدخل السريع في المواقع التي تشهد كثافة داخل الساحات والمناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين.وأكدت المديرية العامة حرصها على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث؛ لرفع مستوى الوقاية وخدمة الزوار والمعتمرين، وتنفيذ الإجراءات وأعمال الكشف الوقائي.// انتهى //21:59ت م0136