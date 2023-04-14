مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرضاً في مكتبة المسجد الحرام يحتوي على عدد من المخطوطات والنوادر.وتناول المعرض مجموعة من المخطوطات التي تنوعت في مضمونها وعناوينها، وأبرزت للزائر طرق العناية بها وسُبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد في مكتبة الحرم المكي الشريف وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.ويأخذ المعرض زائريه في رحلة تاريخية تبين تطور مراحل الكتاب من مخطوط على ورق إلى مطبوع بطريقة الطباعة القديمة إلى الطباعة الحديثة والمتمثلة في الكتب الورقية الحالية، ووصولاً إلى الكتب الرقمية.// انتهى //22:00ت م0137