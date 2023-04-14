مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسساهمت ‫جامعة أم القرى بحملات ومبادرات مجتمعية وبرامج مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال 1019 متطوعًا و 6220 ساعة تطوعية.وتمثلت البرامج والمبادرات والحملات التطوعية المنفذة في استقبال وتوديع المعتمرين، وتوزيع أساور أمان للأطفال أمام بوابات الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية عبر حملة (بأعيننا) من خلال 400 متطوع، وإرشاد وتوجيه المعتمرين عند السلالم الكهربائية في الحرم المكي الشريف لضيوف الرحمن عبر 200 متطوع، إلى جانب تقديم التوعية الوقائية والتثقيف بالإسعافات الأولية، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية من خلال 100 متطوع وتقديم ( حلقات تصحيح التلاوة ) ووقفات رمضانية وندوات دينية عبر 38 متطوعا.كما تم تقديم ( مبادرة لمسة وفاء ) والتي تتضمن زيارة كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية وتثقيفهم صحياً حول التغذية السليمة ومشاركتهم وجبة الإفطار من خلال 30 متطوعا، علاوة على تقديم حملات الافطار والسحور، والمتمثلة في حملة (كالغيث) والتي تُعنى بتوزيع وجبات الإفطار في أحياء مكة ، وحملتي (إطعام) و (عطاء) لتوزيع وجبات الإفطار للمصلين والمعتمرين في الحرم، وتوزيع الوجبات على المصلين في مساجد مكة المكرمة والقنفذة عبر 251 متطوعا.وبلغت الإحصائيات من حيث عدد الساعات التطوعية 6220 ساعة تطوعية، وإجمالي عدد المتطوعين 1019 متطوعا، إلى جانب 10 جهات خارجية مشاركة، كما بلغت عدد الفرص التطوعية 13 فرصة.// انتهى //22:11ت م0139