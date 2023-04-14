الباحة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة وعدد من محفظاتها والمراكز التابعة لها .سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام ، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.// انتهى //23:14ت م0145