جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسيستضيف فريق الأهلي مساء غد نظيره فريق الفيصلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة .ويطمح فريق الأهلي مواصلة انتصاراته عقب تغلبه على فريق العين بهدف دون رد في الجولة 29 والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ولضمان عودته لدوري روشن السعودي، إذ يحل فريق الأهلي بالمركز الأول بـ58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه الأخدود ، بينما يرغب الفيصلي إيقاف سلسلة انتصارات نظيره الأهلي وتسجيل الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه على فريق العربي بهدفين دون رد ،ضمن منافسات الجولة 28 ،والتي أقيمت على ملعب إدارة التعليم بعنيزة ، جعلته يقفز في سلم الترتيب إلى المركز الخامس بـ 43 نقطة.// انتهى //23:20ت م0146