الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسأكدت الهيئة العامة للطرق أهمية فحص مكابح المركبات قبل السفر, موضحةً أن هناك عددٌ من المدلولات على وجود خلل في المكابح، منها إضاءة المكابح على عداد المركبة، بالإضافة لاهتزاز دواسة المكابح، إلى جانب وجود أصوات احتكاك واضحة في المركبة، مع اقتراب دواسة المكابح من الأرض قبل الضغط عليها.يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت يوم الأمس حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية تهدف لتوعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة في باقي أوقات العام.// انتهى //23:22ت م0147