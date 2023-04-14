جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساحتفت وزارة الشؤون الإسلامية، بممثلها المرشح من المملكة في مسابقة دبي للقرآن الكريم الشاب عبدالوهاب بن صفوان عولقي، الذي حقق المركز الثالث في حفظ القرآن الكريم الفرع الثالث في المسابقة لـ (ذوي الإعاقة) في دورتها (11) والمقامة خلال شهر رمضان 1444هـ، تنافس فيها عددٌ من المتسابقين من الدول العربية.واستقبلت الوزارة ممثل المملكة في هذه المسابقة ووالديه لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة اليوم، محتفين بهذا المنجز.وعبّر عولقي عن سعادته، مقدماً شكره لقيادة المملكة على دعمها وتشجيعها لحفظة القرآن الكريم لفئة ذوي الإعاقة، ولكل ما يخدم القرآن الكريم وحفظته.// انتهى //23:25ت م0150