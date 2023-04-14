الرباط 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واساحتفلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية بالرباط اليوم، باليوم العالمي للرحمة الذي يوافق 21 من أبريل كل عام.وشهدت الاحتفالية حضور عدد من السفراء وممثلي هيئات دولية، حيث أوضح المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أن الهدف من إعلان هذا اليوم بمبادرة من الإيسيسكو لإضفاء بُعد حضاري إنساني لأخلاق الرحمة، إضافة إلى تجسيد الجهود الإنسانية في الخير.وتطرق المشاركون في الاحتفالية إلى مظاهر الرحمة للرسول صلى الله عليه وسلم، مبرزين مفهوم الرحمة وتجلياته المتمثلة في التوحيد والاتصال والتزكية والإحسان، مؤكدين أن هذه التجليات تؤدي إلى تحقيق مقصد السعادة والرحمة بمفهومها الأعم والأشمل.// انتهى //23:36ت م0152