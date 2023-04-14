المدينة المنورة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من المصليات بالمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي والواقعة بالمنطقة المركزية, وذلك لكثافة قاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للتيسير على المصلين وكبار السن.وتأتي تلك الخدمات ضمن الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.// انتهى //23:37ت م0153