الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واسانطلقت اليوم مجريات تصفيات بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية FIFA23 التي ينظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمشاركة 59 فريقًا.وانطلقت تصفيات البطولة اليوم وتستمر حتى الغد على أن تقام البطولة عبر مطور Ultimate team وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات، حيث أسفرت القرعة التي سحبت أمس عن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: التعاون، طبرجل، الفاو، الأخدود، العمران، الجبلين، الغوطة، الهدى, وتتكون المجموعة الثانية من: الاتحاد، الخويلدية، الخبراء، الشرق، الطائي، ضمك، جبة ،البجادية, فيما تضم المجموعة الثالثة: الأهلي، الرائد، النور، حبونا، الصقور، التهامي، الخالدي وسدير, وتتكون المجموعة الرابعة من: العروبة، العربي، الخلود، الثقبة، التسامح، المحيط، الفاروق, والخامسة: الشباب، الخليج، الاعتماد، الدرعية، الحزم، النجوم، الشعلة, والسادسة: الذهب، أبها، القارة، نجران، قلوة، الرياض والوطني, والسابعة: البدائع، النصر، الجندل، الشروق، الريان، العدالة، الفتح, والمجموعة الثامنة: الهلال، الفرع، القادسية، الجزيرة، المجزل، الاتفاق، النجمة.ويتأهل للنهائيات 16 فريقًا والتي ستقام يومي 4 و5 مايو المقبل في الرياض، وسيكون نظام البطولة لاعبَين ضد لاعبَين، على أن تضم قائمة كل فريق لاعبين أساسيين مع إمكانية إضافة لاعب احتياطي بشكل اختياري.يذكر أن النسخة الأولى من بطولة المملكة لكرة القدم الإلكترونية شهدت تتويج فريق القادسية بعد فوزه على ضمك في المباراة النهائية.// انتهى //23:41ت م0154