حفر الباطن 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستغلب فريق الباطن على ضيفه الهلال 1 - 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وذلك في مباراة مقدمة من منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رينزو لوبيز عند الدقيقة 47.وبهذا الفوز رفع الباطن رصيده لـ 15 نقطة في المركز الـ 16، فيما توقف رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //00:23ت م0004