الطائف 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسشهد حي الخالدية في محافظة الطائف تجمعًا لهواة السيارات الكلاسيكية من كافة دول الخليج؛ الذي شكّل في تفاصيله إطلالة على الزمن القديم، وأعاد إلى الأذهان جو الأصالة من خلال المركبات الفاخرة في وقت سابق، وباتت اليوم قطعًا فنية يحتضنها الشباب والهواة والأندية الرسمية؛ التي تهدف للمحافظة على جمالية الماضي في اقتناء المركبات الكلاسيكية النوعية والأكثر ندرة.وأقام أبناء الطائف تجمعًا للسيارات الكلاسيكية للعودة إلى خمسينيات و ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؛ نقلت من خلالها مشاهد في لمحات من عبق الماضي تمكّن أصحابها من توقيف الزمن عند التاريخ الذي صنعت به؛ إذ حرصوا على صيانتها كتحف فنية تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام.و أكد المواطن زياد الحارثي ضمن فريق ملاك سيدان كلاسك الخليجي أن تجمع السيارات الكلاسيكية هو الرابع على التوالي يقام في شهر رمضان المبارك؛ يتم فيه دعوة هواة وعشّاق السيارات الكلاسيكية على مستوى المملكة والخليج، حيث شهد التجمع هذا العام إقبالا كبيرا من الجمهور وملاّك هذه السيارات الراغبين في المشاركة بسياراتهم بأكثر من 150 مركبة كلاسيكية، موضحًا أن التجمع يعيد بذاكرة رواد المكان لتلك الحقبة من الزمن، وكيف كانت المركبات في ذاك الوقت من حيث أحجامها وأشكالها المختلفة، وسط أجواء رمضانية مفعمة بروح الشباب المرح، مضيفًا أن السيارات الكلاسيكية الموجودة تحمل العديد من الموديلات والماركات القديمة تبدأ من موديل 54 إلى 80.وتحدث لوكالة الأنباء السعودية الزائر للتجمع رئيس نادي الإمارات الدولي للسيارات الكلاسيكية سعيد الهلالي عن رحلته على مركبته الكلاسيكية من نوع فولكس فاجن بيتل موديل 1965م؛ المعدلة للسفريات، بانطلاق رحلتهم من أبو ظبي إلى الرياض، وبعدها التوجه من الرياض إلى مكة المكرمة، ومن ثم والوقوف في الطائف، ويليها استكمال الرحلة من الطائف إلى الرياض وصولاً مرة أخرى إلى أبوظبي، مشيرًا إلى أنهم سيقطون ما قرابته 3800 كليو متر بمركباتهم الكلاسيكية المعدلة.// انتهى //00:47ت م0006