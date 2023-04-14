القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسواصل النادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه على ضيفه فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٥ للمسابقة.واستعاد الأهلي بهذا الفوز صدارة جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٥٠ نقطة بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد ٤٨ نقطة، فيما توقف رصيد فاركو عند ٣٢ نقطة في المركز الثامن في جدول الدوري.وفي منافسات الجولة ذاتها فاز فريق بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة ليحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بينما جاء أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.كما فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة 39 في المركز الخامس بجدول الدوري، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.// انتهى //00:47ت م0007