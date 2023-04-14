بيني 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسلقى 30 مدنيا على الأقل مصرعهم جراء هجوم على قرية في إقليم "إيتوري" شمال شرق جمهورية الكونجو .وأكد المتحدث باسم الجيش جول نجونجو أن الهجوم وقع اليوم في قرية بني علي كيلو بإقليم "إيتوري"، مضيفا أن القوات المسلحة ما تزال تمشط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.وقالت شاريتيه بانزا رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية إن المهاجمين أضرموا النار في عدة منازل ونهبوا الممتلكات وقتلوا نحو 30 شخصا من الرجال والنساء.// انتهى //01:15ت م0008