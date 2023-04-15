جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.// انتهى //01:58ت م0009