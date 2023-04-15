الدمام 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستغلب فريق الاتفاق على ضيفه الفيحاء 1 - 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.جاء هدف الاتفاق عند الدقيقة 1+90 عن طريق اللاعب يوسف نياكاتي.وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده لـ 27 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الـ 12.ويواصل الفريقان مشوار الدوري في الـ28 من أبريل الجاري، حيث يلتقي الاتفاق مع ضمك، ويستضيف الفيحاء نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الـ24.// انتهى //02:11ت م0010