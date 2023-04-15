نيويورك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 22ر143 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر33886 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر8 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 64ر4137 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81ر42 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر12123 نقطة.// انتهى //02:25ت م0012