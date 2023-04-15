الدمام 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب إلى نهائي البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب (مواليد 2002)، بعد تغلبه على منتخب الجزائر بنتيجة (30-28)، في نصف نهائي البطولة التي تجري منافساتها حالياً في تونس، على صالة رشاد خوجة بالمهدية.وكان الأخضر قد تقدم في شوط المواجهة الأول بنتيجة (11-07)، وتمكن منتخب الجزائر من إحراز التعادل وإنهاء الأشواط الأصلية بنتيجة (25-25)، وفي الأشواط الإضافية حسم الأخضر تأهله وخطف البطاقة المؤهلة للمواجهة النهائية، وحصل اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.ومن المقرر أن يخوض الأخضر المواجهة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبا تونس وليبيا، وذلك فجر الاثنين القادم الموافق 17 أبريل 2023 م، عند تمام الساعة الواحدة والنصف.// انتهى //02:27ت م0013