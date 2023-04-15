واغادوغو 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسسلّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية بوركينا فاسو، والبالغة خمسة أطنان من التمور الفاخرة، في إطار الجهود لتنفيذ هذا البرنامج الذي تنفذه الوزارة في 60 دولة حول العالم.وجرت مراسم التسليم بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين، حيث سلّم الهدية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري لمعالي وزيرة التضامن والعمل الإنساني السيدة ناندي سومي ديالو، بحضور مدير مكتب وزيرة التضامن البوركينية ساكو سومايلا، والمستشارة الفنية أوليش كابوري، و مدير إدارة التضامن،‏ ونائب السفير محمد بن عبدالعزيز الجهني.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو أن هذا البرنامج ما هو إلا امتدادٌ لما توليه القيادة الرشيدة في المملكة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء، مقدماً الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية على جهودها المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //02:30ت م0014