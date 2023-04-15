رفحاء 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأختتمت أمس الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها بلدية مركز طلعة التمياط ، على ملاعب الساحات البلدية بحضور رئيس المركز فيصل بن مشل التمياط وحقق فريق الطلعة كاس البطولة بعد تغلبه على فريق الترجي بنتيجة 1-0،في المباراة الختامية.وجرى خلال حفل الختام تقديم دروع تذكارية، ومكافآت مالية ، بالاضافة لتكريم المنظمين والداعمين والرعاة، والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.// انتهى //05:18ت م0021