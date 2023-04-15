إسلام آباد 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد القيادة السياسية والعسكرية دعمها لتحقيق سيادة الدستور، وعدم المساح للعناصر الإرهابية زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في باكستان.وسلطت الضوء على الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء الخلافات بين الدول العربية والإسلامية.واهتمت بتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق النقد الدولي التزامها بشأن تأمين وديعة إضافية بقيمة مليار دولار أمريكي لباكستان.وأخبرت عن لقاء وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية حنا رباني كهر مع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، على هامش الاجتماع الرابع لدول الجوار لأفغانستان في سمرقند.وعرجت صحف السبت على الضغط الذي يواجهه الدولار الأمريكي في ظل أزمة خسائر البنوك الأمريكية.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الجوي، الذي شنه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على بلدة في منطقة ساجينج بوسط البلاد إلى 171 قتيلا.// انتهى //06:30ت م0024